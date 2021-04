Star Wars: The Bad Batch ab 4. Mai bei Disney+

Mit The Bad Batch startet am 4. Mai eine neue Star Wars-Serie bei Disney+, die man allerdings nur mit einem aktiven Abo beim Dienst schauen kann. Der Tag ist kein Zufall, denn der 4. Mai (May the 4th be with you) ist der Star Wars-Tag.

Passend dazu hat Disney diese Woche auch einen neuen Trailer veröffentlicht, der uns einen guten Einblick in die animierte Serie gibt. Zum Start gibt es eine lange Folge, die über eine Stunde geht und neue Folgen erscheinen dann wöchentlich (eine neue Folge kommt dann übrigens immer am Freitag, am 7. Mai geht es los).

Ich bin nicht ganz im Star Wars-Universum und den Klonkriegen, höre aber immer wieder, dass es sich lohnt da einzusteigen. The Mandalorian hat nach der großen Enttäuschung mit den letzten Filmen jedenfalls mein Interesse wieder geweckt und ich überlege derzeit, ob ich mit Clone Wars anfange und dann Bad Batch schaue.

