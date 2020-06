Star Wars: Klassiker soll UK-Kinos helfen

Disney wird wohl einen Klassiker von Star Wars zurück in die Kinos bringen und will im Juli in Großbritannien den Film „The Empire Strikes Back“ (Deutscher Titel: Das Imperium schlägt zurück) in 4K zeigen. Es ist der zweite Film der Original Saga.

Es ist unklar, warum man ausgerechnet Episode 5 von Star Wars zeigen wird, aber es gibt wohl noch weitere Klassiker, die den Kinos einen Push geben könnten. Wie Variety berichtet, war dieser Teil noch nie in 4K in den Kinos zu sehen.

Aktuell ist noch unklar, ob Disney solche Deals auch in anderen Ländern in Europa anstrebt, bisher wird nur über die Kinos von Vue in UK berichtet. Disney selbst hat sich aber auch noch nicht von offizieller Seite zur Meldung geäußert.

Die Idee mit Neuauflagen von Klassikern finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, das könnte die Besucher wieder langsam ans Kino gewöhnen und man kann damit testen, wie das Verhalten in der Corona-Krise ist, bevor man die Blockbuster wie TENET zeigt. Zur Einstimmung hier der Original-Trailer für den Film:

