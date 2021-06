Starlink: Elon Musk peilt 500.000 Nutzer an

Was ist Starlink? Das ist ein Satellitennetzwerk, welches von SpaceX betrieben wird und dessen Ziel es ist weltweit (basierend auf Satelliten) Internet anzubieten. Das Projekt bekommt viel Aufmerksamkeit, da Elon Musk dahinter steckt.

Starlink will 500.000 aktive Nutzer

Und der hat nun auf dem MWC verraten, dass bis Ende August der komplette Planet mit Internet abgedeckt sein soll und man 500.000 aktive Nutzer innerhalb der nächsten 12 Monate anpeilt – ein doch sehr ambitioniertes Ziel.

Aktuell blickt Starlink auf etwas weniger als 70.000 Nutzer, man möchte nun also innerhalb von einem Jahr dafür sorgen, dass siebenmal so viele Nutzer ihr Netz bei diesem Dienst buchen. Das wäre eine sehr sportliche Steigerung. Wobei Elon Musk hier vielleicht eine mögliche Förderung in Deutschland im Hinterkopf hat.

Mir ist, wie euch sicher auch, Starlink in den letzten Monaten immer mal wieder begegnet, aber so intensiv habe ich mich nie damit beschäftigt. Was auch daran liegt, dass das Internet in Deutschland zwar schlecht und teuer ist, das Angebot von Starlink, das aber nochmal übertrifft (es kostet 100 Euro pro Monat).

Vor ein paar Tagen ist jedoch ein gutes Video mit einem kleinen Test von Starlink veröffentlicht worden, welches ich euch bei Interesse empfehlen kann:

