Start bei 299 Euro: Realme GT „Master Edition“ greift über den Preis an

BBK möchte nun auch mit Realme den Markt in Europa erobern und greift über den Preis an. Schon das Realme GT startetet sehr günstig im Early Bird-Deal und genau so einen gibt es nun auch bei der „Master Edition“ – es geht bei 299 Euro los.

Was bedeutet Master Edition? Snapdragon 778G, OLED-Display mit 6,43 Zoll und 120 Hz, 6 oder 8 GB RAM, 128 oder 256 GB Speicher, Hauptkamera mit 64 MP und mehr, die Details zum Smartphone gibt es auf der globalen Realme-Produktseite.

-->

Realme-Angebot für erste Besteller

Das Realme GT Master Edition ist also ein etwas abgespecktes Realme GT und es will erneut in der gehobenen Mittelklasse angreifen. Allerdings mit einem Preis, den man eher in der unteren Mittelklasse findet, denn das ist die UVP von Realme:

6 + 128 GB: 299 Euro (Early Bird, später 349 Euro)

8 + 256 GB: 399 Euro

Das Angebot gilt bis zum 12. September oder bis die Geräte eben ausverkauft sind. 300 Euro sind für so ein Smartphone eine Ansage, damit will man also vor allem die Konkurrenz bei Xiaomi ärgern, die mit dieser Strategie derzeit sehr erfolgreich ist.

Getestet habe ich das Realme GT bisher nur als normales Gerät, aber nicht in der Master Edition. Ich würde aber dennoch vermuten, dass man bei 299 Euro nicht viel falsch machen kann. Das Gerät kann ab sofort bei Amazon bestellt werden.

Video: Realme GT im Test

So sieht das neue Xiaomi 11T Pro aus Xiaomi plant eine neue T-Reihe und hat schon zu einem Event am 15. September geladen, lange müssen wir also nicht mehr warten. Nun hat 91mobiles aber auch das erste Pressebild veröffentlicht, welches die neuen Geräte präsentiert. Geräte? Ja, das Xiaomi…1. September 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->