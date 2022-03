Stiftung Warentest Mobilfunk-Netztest: O2, Telekom und Vodafone im Vergleich

Die Stiftung Warentest hat die Mobilfunknetze in Deutschland getestet. Man hat also O2, Telekom und Vodafone gegeneinander antreten lassen.

Eins vorweg: Die Telekom kann beim neuen Mobilfunk-Netztest der Stiftung Warentest den Spitzen­platz behaupten. Das gelingt ihr sowohl in der Stadt als auch auf dem Land und sowohl bei der Verfügbarkeit des Netzes als auch bei den Datenraten. Bester Mitbewerber ist knapp dahinter Vodafone und ebenfalls knapp dahinter liegt O2. Gerade O2 hat demnach deutlich aufgeholt, vor allem in den Städten.

-->

Stiftung Warentest hat für den Test das mobile Internet und die Telefonie unter die Lupe genommen. Dabei fuhren die Testteams mit Messfahrzeugen rund 4.000 Kilometer – in der Stadt, auf dem Land und auf Autobahnen. Zudem führten sie mehr als 5.000 Telefonate durch. Das neue Mobilfunknetz von 1&1 sowie Mobilfunk in der Bahn wurden für den Test (noch) nicht berücksichtigt.

Telekom punktet bei 5G

Alle drei Anbieter bauen ihre Mobil­funk­netze mit 5G-Technik aus. Im Bereich 5G kann die Telekom am meisten punkten und O2 am wenigstens. Vodafone liegt im Mittelfeld. Im Vergleich zum Jahr 2017 gab es im Grunde in allen Bereichen Verbesserungen. Es gibt nun in allen Netzen eine bessere Sprach­qualität, eine bessere Abdeckung, kürze Reaktions­zeiten und mehr Geschwindigkeit.

Am Ende bleibt die Wahl des Mobilfunknetzes auch ine Frage der persönlichen Gegebenheiten. So heißt es im Stiftung Warentest Mobilfunk-Netztest:

Die Frage, welches Hand­ynetz das beste ist, beant­wortet sich auch nach der Region: Wer über­wiegend in einem urbanen Umfeld unterwegs ist, kann getrost O2 nutzen, im ländlichen Bereich sind Telekom und Vodafone besser. Testsieger im Vergleich der Stiftung Warentest ist die Telekom, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Im besten Netz: 10 GB + Allnet-Flat für 9,99 Euro mtl. – ohne Anschlusspreis Bei freenet gibt es ab sofort ein interessantes Tarifangebot. Mit dem aufgerufenen Rabatt erhält man 10 GB Datenvolumen für knapp 10 Euro und spart diesmal sogar den Anschlusspreis. So ist „für kurze Zeit“ der Tarif Telekom Green LTE 6+4 GB für…22. März 2022 JETZT LESEN →

-->