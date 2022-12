SUNSHINE LIVE kommt 2023 in die Schweiz

SUNSHINE LIVE, eine große deutsche Plattform für elektronische Musik, wird ab 2023 auch in der Schweiz verbreitet – mit einem angepassten Programm.

Ab 2023 wird SUNSHINE LIVE auch in der Schweiz verbreitet. Wie bereits in Deutschland, wird auch dort eine Verbreitungsstrategie via DAB+ und IP verfolgt. Gesendet wird ein für die Schweiz angepasstes Programm, außerdem kooperiert SUNSHINE LIVE vor Ort mit Partnern.

Seit der Gründung vor 25 Jahren begleitet SUNSHINE LIVE die elektronische Musikszene in Deutschland. Und das nicht mehr nur als klassischer Radiosender mit Studios in Berlin und Mannheim. Täglich schalten knapp 1,4 Millionen Hörer ein.

