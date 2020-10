Supercharger: Tesla erhöht Preise

Tesla erhöht Preise am #Supercharger in den meisten europäischen Ländern. In Deutschland von 33 auf 35 Cent/kWh. Entspannt zurücklehnen können sich Fahrer älterer Model S & X mit Flatrate.

Alle Details morgen in den nextnews!#emobility #Elektroauto #elektromobilitaet @Tesla pic.twitter.com/DD1tn76eA6

— nextmove (@nextmove_de) October 15, 2020