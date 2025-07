Oppo Deutschland mit Lebenszeichen – aber ohne Smartphones

Das zweite Halbjahr ist da und wir können jetzt mit Sicherheit sagen, dass das Comeback „Anfang 2025“ von Oppo gescheitert ist. Ende letzten Jahres gab man bekannt, dass man wieder nach Deutschland kommt und es 2025 richtig losgeht.

Wir haben vor ein paar Wochen bei Oppo nachgefragt, aber nur ein „wir engagieren und für den deutschen Markt“ als Antwort bekommen. Smartphones? Fehlanzeige. Dabei verkauft die Tochter-Marke OnePlus fleißig ihre Modelle in Deutschland.

Oppo hält an Hasselblad fest

Heute erreichte uns nach Monaten mal wieder eine Pressemitteilung von Oppo Deutschland, in der man bekannt gab, dass die Partnerschaft mit Hasselblad für Oppo weiterhin wichtig ist und bestehen bleibt (OnePlus trennt sich aber wohl).

Wunderbar, tolle Information, doch was ist mit Smartphones mit Hasselblad-Technik für Deutschland? Dazu schweigt Oppo weiterhin. Man ist irgendwie bei uns aktiv, man hat eine PR-Agentur, die ja nicht kostenlos ist, aber man verkauft nichts.

Schade, ich hatte wirklich die Hoffnung, dass das ein echtes Comeback wird und man Samsung, Xiaomi und Co. wieder angreift. Doch Europa ist für viele Marken aus China nicht mehr so relevant wie früher, Oppo scheint das auch so zu sehen.

