Cupra optimiert Software für eigene Elektroautos

Cupra hat zwei Neuigkeiten rund um die eigenen Elektroautos angekündigt und in den letzten Wochen unter anderem an der Software geschraubt. Es gibt jetzt einen ganz neuen EV-Routenplaner in der aktualisierten Cupra-App (Version 2.7.1).

Dieser ist für die beiden Elektroautos der Marke gedacht, den Born und Tavascan. Mit dem Routenplaner kann man seine Reise (Cupra wirbt mit der Urlaubszeit) in der App planen und im Anschluss einfach direkt an das eigene Auto schicken.

Die Routenführung berücksichtigt die Ladestopps auf der Strecke und im Auto passt sie sich laut Cupra den aktuellen Bedingungen (Fahrverhalten, Wetter, …) an. Cupra will so attraktiver für Kunden werden, die Elektromobilität noch abschreckt.

Passend zu dieser Meldung hat man auch die eigenen Ladetarife überarbeitet, hier stehen vier Optionen für Cupra Charging zur Auswahl. Die Übersicht gibt es direkt bei Cupra, ich kann euch aber nicht sagen, ob sie jetzt besser oder schlechter sind, da ich die alten Tarife nicht kenne. Es gibt hier 900.000 öffentliche Ladepunkte.

