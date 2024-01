Surface Duo 2: Microsoft verteilt das Januar-Sicherheitsupdate

Nachdem Microsoft für das Surface Duo 2 vor knapp zwei Wochen das Dezember-Sicherheitsupdate veröffentlicht hatte, folgt nun bereits das entsprechende Januar-Sicherheitsupdate, welches ab sofort offiziell ausgerollt wird. Das Update beschränkt sich wie üblich auf sicherheitsrelevanten Änderungen und Anpassungen und trägt die Versionsnummer 2023.501.141, der Android-Sicherheitsbericht kann hier eingesehen werden.

Wie bereits vor einigen Monaten berichtet, nennt Microsoft übrigens den 21. Oktober 2024 als Enddatum des Softwaresupports für die zweite Generation des Surface Duo.

January 2024 updates

The following update is available for Surface Duo 2 devices.