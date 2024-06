Surface Laptop Go 2 und Laptop Go 3: Installation des Mai-Updates dringend empfohlen

Firmware-Updates für die Surface-Modelle werden von Microsoft regelmäßig zur Verfügung gestellt und das Unternehmen ist trotz der Vielzahl der Modelle bemüht, alle Geräte mit neuen Updates zu versorgen, insbesondere wenn gravierende Sicherheitslücken in der Soft- und Hardware auftauchen.

Parallel zur Verteilung des Mai-Updates für Surface Pro 9 5G, Surface Laptop Studio und Surface Laptop Studio 2 kommt dem gleichnamigen Firmware-Update für das Surface Laptop Go 2 und Surface Laptop Go 3 eine weitaus größere Bedeutung zu – es schließt nämlich einige Intel-Sicherheitslücken.

Kurioserweise wurden die Schwachstellen mit den Bezeichnungen INTEL-SA-00923, INTEL-SA-00929 & INTEL-SA-00950 speziell für das Surface Laptop Go 2 bereits im März Firmware-Update erwähnt, für die dritte Generation der Laptop Go Modellreihe werden sie laut Release Notes erstmals erwähnt, so dass Besitzer eines Surface Laptop Go 3 zu lange mit der Installation warten sollten.

Ob es sich bei den Einträgen für die zweite Generation um einen Fehler von Microsoft handelt oder ob noch einmal explizit für die Sicherheitslücken nachgebessert werden musste, konnte ich bisher nicht klären. Die Installation des Firmware-Updates sollte dennoch zeitnah erfolgen, zumal auch weitere Fehler behoben werden:

May 2024 updates – The following update is available for Surface Laptop Go 2 devices running Windows 10 October 2022 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes:

Addresses a potential security vulnerability related to Intel® Security Advisories INTEL-SA-00923, INTEL-SA-00929 & INTEL-SA-00950.

Addresses pre-boot (PXE) and other security vulnerabilities.

Addresses pre-boot (PXE) and other security vulnerabilities. Extends device security certificate authority.

Addresses a concern that was preventing the device to reset by holding the power button.

Improves the stability of Wi-Fi during Reset/Recovery.

May 2024 updates – The following update is available for Surface Laptop Go 3 devices running Windows 10 September 2022 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes: