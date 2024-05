Surface Laptop Studio erhält umfangreiches Mai Firmware-Update

Nachdem der Hard- und Softwareentwickler und Technologiekonzern Microsoft bereits im Januar und März ein Firmware-Update für sein leistungsstarkes Notebook mit ausklappbarem Bildschirmgelenk spendierte, ist mit dem jetzt veröffentlichten Mai Firmware-Update ein weiteres Update für das Gerät erschienen – und auch in diesem Fall fällt das Update umfangreich aus und geht über die bloße Aktualisierung der Treiber hinaus.

Die Audioqualität bei Anrufen und Aufnahmen konnte verbessert werden, ebenso die Zuverlässigkeit der WiFi- und Bluetooth-Verbindung im Standby-Modus. Wer den Surface Laptop Studio der ersten Generation als Gaming-Notebook nutzt, kann sich nach Angaben des Unternehmens über eine „angenehmere und flüssigere Gaming-Erfahrung“ freuen – als Beispiele werden die Spiele Mortal Kombat 1, Lies of P und Starfield genannt.

May 2024 updates – The following update is available for Surface Laptop Studio devices running Windows 10 October 22 Update, Version 22H2, or greater.

Improvements and fixes: