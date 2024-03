Surface Laptop Studio erhält Slim Pen Autopairing-Funktion

Mit dem Surface Laptop Studio hat Microsoft in der ersten und zweiten Generation durchaus ein leistungsfähiges Notebook auf den Markt gebracht, das sich vor allem durch das ausklappbare Bildschirmgelenk für den Stage- und Studio-Modus auszeichnet. Seit dem Erscheinen der beiden Modelle hat das Unternehmen sie mit Firmware-Updates versorgt, für die erste Generation ist nun das Firmware-Update mit dem Monatsnamen März verfügbar.

Das jetzt veröffentlichte März-Firmware-Update bringt wie üblich zahlreiche Treiber-Updates und wichtige Sicherheitsanpassungen wie das Schließen von Sicherheitslücken mit sich, ist aber im Vergleich zum Januar-Update nicht ganz so umfangreich.

Allerdings gibt es eine neue Funktion im Zusammenhang mit dem separat erhältlichen Slim Pen, auf die Microsoft in den Release Notes hinweist: Nach der Installation verfügt das Notebook über eine neue Autopairing-Funktion für den Eingabestift, die insbesondere für Anwender, die das Notebook im Studio-Modus nutzen, sehr nützlich sein kann.

March 2024 updates – The following update is available for Surface Laptop Studio devices running Windows 10 November 2021 Update, Version 21H2, or greater.

Improvements and fixes: