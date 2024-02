Surface Laptop Studio: Umfangreiches Januar Firmware-Update veröffentlicht

Der Hardware- und Softwareentwickler und Technologiekonzern Microsoft hat letzte Woche damit begonnen, seine Surface-Modelle auch im neuen Jahr mit monatlichen Firmware-Updates zu versorgen. Den Anfang machten Surface Pro 9, Surface Pro 5 und Surface Laptop Go 3. Nun ist auch für das Surface Laptop Studio der ersten Generation ein entsprechendes Firmware-Update erschienen, das allerdings einen größeren Umfang hat.

Dass das Update nicht nur neuere Treiber bringt, sondern auch einige spezifische Fehlerbehebungen enthält, wird deutlich, wenn man die Release Notes liest. Beispiele hierfür sind die Verbesserung der Grafikstabilität und die Verbesserung der Leistung beim Streaming.

Auch das Zusammenspiel mit dem Surface Pen wurde optimiert. Ebenfalls der Vergangenheit angehören die Probleme mit einem externen Monitor, wenn dieser über USB-C angeschlossen wird. Die Release Notes sind wie folgt gegliedert:

Improvements and fixes in the updates – The following update is available for Surface Laptop Studio devices running Windows 10 November 2021 Update, Version 21H2, or greater.