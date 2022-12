Symfonisk: IKEA und Sonos zeigen „neuen“ Lautsprecher für 2023

Fast 1.000 Euro: Der Kopfhörer von Dyson kommt Anfang 2023

Kurzer Rückblick: Dyson präsentierte am 30. März 2021 einen Kopfhörer namens Dyson Zone. Viele rechneten mit einem Aprilscherz, denn am 1. April kann man in der heutigen Zeit niemanden mehr hinters Licht führen. Doch es war keiner. Der Kopfhörer mit…8. Dezember 2022 JETZT LESEN →