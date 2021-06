Tarifaktion bei sim.de: 9 GB LTE-Datenvolumen für 8,99 Euro mtl.

Die Mobilfunkmarke sim.de bietet ab heute einen neuen Aktionstarif an. Die monatliche Grundgebühr wird dabei auf unter 9 Euro reduziert. Bestellbar ist der Tarif bis zum 8. Juni 2021.

Ab sofort gibt es wieder einmal einen vergünstigten Allnet-Flat-Tarif der Mobilfunkmarke sim.de. Drillisch-Mobilfunk offeriert in diesem Fall den Tarif LTE All 8+1 GB zu einem reduzierten Preis. Die Grundgebühr beläuft sich im Rahmen der Aktion auf 8,99 Euro pro Monat. Rein rechnerisch kommt man in puncto Datenvolumen also monatlich bei 1 Euro pro 1 GB heraus.

Der Aktionstarif beinhaltet neben dem mobilen Datenvolumen eine SMS- sowie Telefon-Flatrate in alle deutschen Netze. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland (o2). Neukunden erhalten zudem einen Wechselbonus in Höhe von 6,82 Euro. Voraussetzung hierfür ist die Mitnahme der Rufnummer von einem anderen Anbieter.

Details zur Tarifaktion bei sim.de

sim.de LTE All 8+1 GB = 9 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s

mit bis zu 50 MBit/s Allnet-Flat: Telefonie- & SMS-Flat in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze

EU-Roaming inklusive

Abschaltbare Datenautomatik

MultiCard bzw. E-SIM optional möglich

Bereitstellungspreis: 24 Monate → 0,00 € Ohne Vertragslaufzeit → 19,99 €

Aktionspreis: 8,99 € mtl. statt 14,99 €

Wer nicht ganz so viel Datenvolumen benötigt, der kann auch mal bei der aktuellen Aktion von handyvertrag.de vorbeischauen. Dort gibt es noch bis 7. Juni 2021 den Tarif LTE All 5+1 GB für 5,99 Euro pro Monat.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

