Telekom bietet MagentaTV „MegaSport“-Option zum Schnäppchenpreis

Mit der „MegaSport“-Option bietet die Telekom über MagentaTV zum Start der Saison 2023/24 ein neues Angebot für alle Sportfans.

Die Option bündelt die Live-Sport-Angebote der Streaming-Anbieter DAZN, WOW und MagentaSport in einem Paket. Die Nutzer erhalten damit Zugriff auf eine breite Palette von Sport-Highlights, darunter alle Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League. Aber nicht nur Fußball, sondern auch Formel 1, Tennis, Golf, NHL, Leichtathletik und viele weitere Sportarten stehen den Nutzern zur Verfügung.

Wer sich bis zum 28. September 2023 für das Jahresabonnement entscheidet, zahlt im ersten Vertragsjahr nur 39 Euro pro Monat. Danach kostet die Option 48 Euro im Monat. Zum Vergleich: Die Einzelabos der verschiedenen Anbieter würden für Nicht-Telekom-Kunden im ersten Jahr 67,93 Euro pro Monat im Jahresabo kosten. Damit bietet die „MegaSport“-Option nicht nur einen einfachen Zugang zu allen relevanten Sportinhalten, sondern auch eine Ersparnis gegenüber den Einzelabonnements.

Der TV-Chef der Telekom, Arnim Butzen, betont die Bedeutung dieser Partnerschaft und hebt die Vorzüge der „MegaSport“-Option hervor: Das Angebot ermöglicht es Fußballfans, alle für sie relevanten Anbieter zu einem attraktiven Gesamtpreis und auf einer Plattform zu nutzen. Zusätzlich zu den Fußballinhalten bietet DAZN eine breite Auswahl an Spitzensport abseits des Fußballs, darunter die NFL, NBA, Golf, Kampfsport mit der UFC und vieles mehr. Auch der Frauensport wird nicht vernachlässigt, mit der UEFA Women’s Champions League, der Google Pixel Frauen-Bundesliga und weiteren Turnieren.

Zu Telekom MagentaTV →

Das Kleingedruckte

Das Aktionsangebot ist gültig bis zum 28.09.2023. Die MegaSport 12M Option kostet in den ersten 12 Monaten 39 €/Monat inkl. USt., danach 48 €/Monat inkl. USt. (darin enthalten MagentaSport im Wert von 7,95 €/Monat, die WOW Live-Sport by Telekom 12M Option im Wert von 24,99 €/Monat, ab dem 13. Monat 29,99 €/Monat sowie die DAZN 12M by Telekom Option im Wert von 26 €/Monat, ab dem 13. Monat 40 €/Monat). Sie ermöglicht den Zugang zu den Programmangeboten von MagentaSport, WOW Live-Sport sowie DAZN. Mindestvertragslaufzeit 12 Monate, danach monatlich kündbar. Die Option ist zu vielen MagentaTV Tarifen zubuchbar. Ausgenommen sind die Tarife MagentaTV Flex und MagentaTV Smart Flex. Voraussetzung für die Nutzung der Option sind die Registrierung und die Akzeptanz der Nutzungs- und Datenschutzbedingungen bei WOW sowie DAZN.