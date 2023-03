Telekom: Mobilfunkstandorte verzweifelt gesucht

Die Telekom hatte es bereits angekündigt: Man sucht in ganz Deutschland händeringend neue Mobilfunkstandorte. Nun läuft eine Kampagne dazu an.

„Ob auf Dächern oder Feldern – jedes Angebot, das dabei hilft, in einem unterversorgten Bereich Empfang zu ermöglichen, ist willkommen“ teilte das Unternehmen kürzlich mit. Jetzt wird die Telekom zum ersten Mal per Plakat, über Social Media oder über Radiospots nach neuen Mobilfunkstandorten suchen.

Zum Start der Suche hat das Unternehmen ein Video veröffentlicht, welches das Anliegen erläutert und bekräftigt. „Mobilfunkstandorte verzweifelt gesucht“ lautet der Titel.

Für die Telekom ist das ein neuer Weg, um dafür zu werben, dass Standorte zur Verfügung gestellt werden. „Für den weiteren Netzausbau ist es unerlässlich, dass alle Parteien mitmachen. Nur dann gelingt es, das Mobilfunknetz noch weiter zu verbessern und Lücken zu schließen“, so das Unternehmen weiter. Zudem gab man eine kleine Anekdote zum Besten:

Wie schwierig es ist, einen neuen Standort für Mobilfunk zu finden, zeigt das Beispiel in Gentingen. In dem Ort in der Südeifel kamen Gemeinde, Landrat, Funknetzplanung und sogar die Clearingstelle des Landes über Monate nicht zusammen. Aus optischen Einwänden bekam die Telekom nur einen Vorschlag für einen neuen Mast im Überschwemmungsgebiet. Am Ende wird nun im Nachbarort gebaut.