Telekom-Netz: share mobile erhöht Datenvolumen ohne Preisanstieg

Seit dieser Woche bietet „share mobile“ seinen Kunden in den kürzlich gestarteten „Tut Gutes Tarif“-Tarifen M und L mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. Wie gehabt werden die Tarife von Congstar realisiert und funken somit im Telekom-Netz.

Im Tarif M steigt das inkludierte Datenvolumen von 4 GB auf 5 GB, im Tarif L von 8 GB auf 10 GB. Der Preis bleibt unverändert. Neukunden können die aufgewerteten Prepaid-Tarife sofort buchen, Bestandskunden erhalten die Erhöhung des Datenvolumens automatisch im nächsten Abrechnungszeitraum.

Mit den „Tut Gutes“-Tarifen von share mobile können Kunden nicht nur mobil telefonieren, sondern auch soziale Projekte unterstützen. Mit jedem aktivierten Mobilfunktarif ermöglichen die User automatisch Kindern in Kenia den Zugang zu digitalen Bildungsprogrammen.

Die Tarife sind auf der Website von share mobile, in der share mobile App und in den REWE-Märkten erhältlich. Die Tarife sind wahlweise mit SIM- oder eSIM-Karte erhältlich und werden in den kommenden Wochen auch in den dm-Märkten verfügbar sein.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

