Telekom öffnet 5G-Netz für alle Kunden – ohne zusätzliche Kosten

Die Telekom bietet ihren Mobilfunkkunden ein attraktives Upgrade: Alle Tarife für Privatkunden und viele Geschäftskunden-Tarife, die bisher nur den LTE-Standard umfassten, werden ab morgen (14.06.2024) automatisch für das 5G-Netz freigeschaltet, und zwar dauerhaft.

Telekom 5G für alle ohne Zusatzkosten

Dieses Upgrade kommt rechtzeitig zur Fußball-Europameisterschaft und ist demnach für die Kunden ohne zusätzliche Kosten oder zeitliche Beschränkungen nutzbar. Die Konditionen der bestehenden Verträge bleiben dabei unverändert, sodass die Telekom-Kunden keine zusätzlichen Gebühren erwarten müssen.

Mehr als vier Millionen Kunden können laut Telekom von dieser Änderung profitieren und das 5G-Netz in vollem Umfang nutzen. 5G bietet deutlich höhere Geschwindigkeiten und geringere Latenzzeiten. Zudem unterstützt das 5G-Netz eine größere Anzahl von Geräten gleichzeitig, was besonders in dicht besiedelten Gebieten oder auf Massenveranstaltungen von Vorteil sein kann.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

