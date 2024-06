Telekom verbessert die Netzleistung

In den letzten vier Wochen hat die Telekom die Mobilfunkversorgung an 651 Standorten ausgebaut. Dabei wurden 87 neue Standorte errichtet, die je nach Bedarf mit 4G- und 5G-Frequenzen ausgestattet sind.

Zusätzlich wurde an 564 bestehenden Standorten die Kapazität erhöht, um die Netzqualität weiter zu verbessern. Besonders hervorzuheben ist, dass an 69 dieser Standorte erstmals 5G in Betrieb genommen wurde.

Telekom baut vor allem 5G-Antennen

Die Telekom betreibt inzwischen bundesweit rund 11.900 5G-Antennen auf der schnellen 3,6 GHz-Frequenz in über 900 Städten und Gemeinden, was Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde ermöglicht.

Über 96 Prozent der Haushalte (Obacht, nicht Fläche) können bereits auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen, während die Abdeckung bei 4G bei 99 Prozent liegt.

Interessierte können ihre Mobilfunkversorgung auf der Website der Telekom überprüfen oder sich in Telekom Shops, Fachmärkten oder bei der kostenlosen Hotline informieren.

Das Mobilfunknetz der Telekom ist gegenwärtig „das beste in Deutschland“. Das ist das Ergebnis von Kundenbefragungen und Tests.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

