Telekom und Congstar räumen bei Leserwahl ab

Die Leser der connect haben Deutschlands Netze, Dienste und Hersteller bewertet und die Deutsche Telekom in mehreren Kategorien auf den ersten Platz gewählt.

Die Telekom hat bei der connect-Leserwahl 2024 in verschiedenen Kategorien überzeugt. Sie wurde als bester Mobilfunknetzbetreiber, führender Festnetzbetreiber und bester Anbieter für Prepaid-Karten ausgezeichnet. Außerdem wurde ihr Angebot MagentaTV zur Nummer eins der IPTV-Dienste gekürt.

Darüber hinaus wurde congstar, die Zweitmarke der Telekom, zum 13. Mal in Folge als bester Mobilfunkanbieter gewählt. Derzeit nutzen mehr als 6 Millionen Kunden in ganz Deutschland congstar Produkte und -Tarife, so die Telekom.

Telekom setzt auf 5G-Ausbau und FTTH

Die Telekom setzt auf den Ausbau ihres 5G-Netzes und hat über 96 Prozent der deutschen Bevölkerung damit versorgt. Mit über 80.000 5G-Antennen und weiteren Investitionen in das LTE-Netz erreicht sie aktuell 99,6 Prozent der Bevölkerung (nicht Fläche).

Bis 2025 soll 5G für 99 Prozent und bis 2030 FTTH-Anschlüsse (Glasfaser) für alle Haushalte in Deutschland verfügbar sein. Und mit MagentaTV bietet die Telekom ein Angebot von TV-Kanälen bis zu Streaming-Diensten und hat exklusive UEFA EURO 2024 Spiele im Programm.

Die Ergebnisse der connect-Leserwahl 2023 im Detail finden sich in der Ausgabe 6/2024 der connect. Darin lassen sich auch die weiteren Platzierungen einsehen.

