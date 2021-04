TENET startet heute bei Sky (Ticket)

Die Kinos haben es seit Beginn der Pandemie nicht leicht und die meisten Studios haben sich daher dazu entschieden, dass sie ihre Filme verschieben. 2020 gab es eigentlich nur einen Blockbuster in den Kinos: TENET. Seit ein paar Wochen kann man den Film auch digital kaufen und leihen und ab heute bei Sky streamen.

Am Sonntag werden wieder die Oscars in den USA verliehen und da es letztes Jahr kaum Konkurrenz gab, dürfte TENET vielleicht mehrere abstauben. Sky wirbt daher damit, dass man den für die Oscars nominierten Film jetzt am Wochenende bei Sky schauen kann. Es ist auch über Sky Ticket verfügbar, aber nicht in 4K.

Wer TENET in 4K-Auflösung schauen möchte, der benötigt laut Sky direkt noch Sky Q, denn nur dort gibt es die UHD-Auflösung. Ich bin erstaunt, dass es sich Sky auch im Jahr 2021 noch leisten kann einen Streamingdienst anzubieten, der nur mit Full HD auflöst. Der folgende Trailer zeigt, was euch bei TENET erwartet.

