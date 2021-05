Tesla soll doch erst ab 2022 in Deutschland produzieren

Tesla baut gerade das erste Werk in Europa und hat sich bekanntlich für Grünheide als Standort entschieden. Laut offizieller Aussage soll hier ab Sommer das Model Y vom Band rollen. Doch das klappt wohl nicht, wie die Automobilwoche berichtet.

Aus Konzernkreisen will man erfahren haben, dass Elon Musk dem Team weitere 6 Monate gegeben hat und Tesla derzeit einen Produktionsstart im Januar 2022 anpeilt. Problem sei, dass es bis Ende 2021 keine Batterien für Grünheide gibt.

-->

Auf der Webseite von Tesla Deutschland wird mittlerweile Ende 2021 genannt und nicht mehr Mitte 2021, der Sommer ist also wirklich raus. Und es sieht so aus, als ob auch Ende 2021 nicht klappen wird. Ich vermute, dass wir die ersten Modelle vom Model Y erst in ca. einem Jahr auf den deutschen Straßen sehen werden.

Volkswagen will eigene Chips entwickeln Herbert Diess ist dafür bekannt, dass er sich gerne an der Tech-Branche für die langfristige Strategie orientiert - wie es auch Tesla macht. Neben dem Schritt zur Elektromobilität gibt es da nämlich ein noch größeres Thema, die Digitalisierung. Volkswagen: Chips…3. Mai 2021 JETZT LESEN →

-->