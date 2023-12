Tesla verspricht: Das günstige Elektroauto „wird die Menschen umhauen“

Tesla arbeitet an einem günstigen Elektroauto, welches sich unter dem Model 3 und Model Y einordnen wird. Angekündigt wurde es bisher aber noch nicht, denn Tesla lässt sich in diesem Fall etwas mehr Zeit und kündigt es nicht viele Jahre vorher an.

Tesla: Günstiges Elektroauto ist „weit fortgeschritten“

Einen Ablauf wie beim Roadster oder Cybertruck werden wir hier also vermutlich nicht sehen, das günstige Elektroauto dürfte sehr zeitnah kommen. Laut Elon Musk sei man nämlich „schon recht weit fortgeschritten“, wenn es um die Planung geht.

Es sind „wirklich großen Stückzahlen“ geplant und der CEO schaut „jede Woche“ rein und überprüft den Fortschritt. Tesla glaubt, dass dieses Auto „die Menschen umhauen wird“ und verspricht eine Revolution für die ganz neue Produktionslinie.

Wir arbeiten an einem kostengünstigen Elektrofahrzeug, das in wirklich großen Stückzahlen hergestellt werden soll. Wir sind mit dieser Arbeit schon recht weit fortgeschritten. Ich schaue mir jede Woche die Pläne für die Produktionslinie dafür an. Ich glaube, dass die Revolution in der Fertigung, die dieses Auto darstellen wird, die Menschen umhauen wird.

Tesla: Wann sehen wir das günstige Elektroauto?

Bisher steht ein Marktstart im Jahr 2025 oder 2026 im Raum und das günstige (und auch kompakte) Elektroauto wird in Mexiko und Texas gebaut. Bisher spricht Tesla noch nicht über China und Deutschland als Standort (könnte aber noch kommen).

Ich bin wirklich gespannt, denn ab 2025 werden wir viele günstige Elektroautos mit einer eigenen Plattform sehen und Tesla könnte Volkswagen, Stellantis und Co. mit diesem Elektroauto wirklich Druck als Volumenhersteller für die Zukunft machen.

