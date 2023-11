Tesla plant günstiges Elektroauto für Deutschland

Tesla plant ein kompaktes und günstiges Elektroauto, welches wohl gegen 2025 auf den Markt kommen dürfte. Bisher war klar, dass es in der neuen Gigafactory in Mexiko gebaut wird, aber auch in Deutschland rollte das Elektroauto vom Band.

Elon Musk besuchte die Gigafactory letzte Woche und hat angeblich verlauten lassen, dass Modell für 25.000 Dollar (so lautet das preisliche Ziel) hier bei uns gefertigt wird. Konkrete Details zu diesem Elektroauto von Tesla fehlen aber weiterhin.

Bisher wird nur das Tesla Model Y in Deutschland produziert, das Tesla Model 3 wird weiterhin aus China importiert und das Tesla Model S/X kommt aus den USA.

Elon Musk hat dieses Elektroauto immer wieder angedeutet und spricht, wie man in diesem Fall sieht, gerne darüber. Doch die finalen Details möchte er dann erst auf einem eigenen Event nennen, bei dem bisher unklar ist, wann es stattfindet. Da das Elektroauto wohl erst 2025 kommt, werden wir es frühestens 2024 erstmals sehen.

Opel denkt über ein günstiges Elektroauto nach Der Opel Corsa ist derzeit der Einstieg in die Elektromobilität bei Opel, aber im Gespräch mit Autocar hat der Chef verraten, dass man über ein günstigeres Modell nachdenkt. Beim Preis […]2. November 2023 JETZT LESEN →

-->