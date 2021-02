Tesla Model 3 ist die weltweite Nummer 1

Der Markt für Elektroautos wird sich in den kommenden Jahren sicher noch kräftig verändern, doch 2020 war erneut das Model 3 von Tesla die weltweite Nummer 1.

Das Model 3 ist also weiterhin der Bestseller von Tesla und konnte sich letztes Jahr sogar 12 Prozent Marktanteil in der Kategorie der Elektroautos sichern. Interessant ist auch, dass das Model Y schon in die Top 5 wanderte, obwohl es derzeit nur in den USA ausgeliefert wird. Es könnte 2021 vielleicht das Model 3 ablösen.

Die meisten Elektroautos in der Liste werden euch ein Begriff sein, aber es haben sich auch drei Modelle aus China einen Platz in den Top 10 sichern können. Das zeigt, wie groß und wichtig der Markt dort ist. Das Tesla Model 3 ist aber das mit Abstand meistverkaufte Elektroauto (wird seit 2020 auch in China verkauft).

Top 10 der Elektroautos 2020

Tesla Model 3: 365,240 (Marktanteil: 12 %) (Vorjahr: 1) Wuling HongGuang Mini EV: 119,255 (Marktanteil: 4 %) (Vorjahr: N/A) Renault Zoe: 100,431 (Marktanteil: 3 %) (Vorjahr: 8) Tesla Model Y: 79,734 (Marktanteil: 3 %) (Vorjahr: N/A) Hyundai Kona EV: 65,075 (Marktanteil: 2 %) (Vorjahr: 9) VW ID.3 56,937: (Marktanteil: 2 %) (Vorjahr: N/A) Nissan Leaf: 55,724 (Marktanteil: 2 %) (Vorjahr: 3) Audi e-tron: 47,928 (Marktanteil: 2 %) (Vorjahr: 25) Baojun E-Series: 47,704 (Marktanteil: 2 %) (Vorjahr: 5) GW ORA R1/ Black Cat: 46,796 (Marktanteil: 1 %) (Vorjahr: 27)

