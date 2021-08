Tesla plant wohl kein Model Y mit über 600 km Reichweite

Das Tesla Model Y ist in Europa angekommen und wird derzeit in der Version mit der maximalen Reichweite und als Performance-Modell verkauft. Gleichzeitig hat man aber eine neue Version entdeckt, welche sogar die 600 km knacken soll.

Tesla Model Y mit mehr Reichweite?

Basis ist eine Meldung aus Australien, die seit dem fröhlich die Runde im Netz macht. Doch bei Electrek hat man das mal genau analysiert und erklärt, warum Tesla wohl eher kein Model Y plant, welches die 600 km Reichweite knacken wird.

Der Grund dafür ist simpel: Es gibt zu viele Werte für die Reichweite. In diesem Fall ist der NEDC-Wert in China die Basis und dieser ist sogar noch sinnloser als der NEFZ-Wert. Das Model Y kommt in China schon jetzt auf 594 km Reichweite.

In Europa wird diese Version allerdings eine WLTP-Reichweite von 507 km haben (aktuell wird das Import-Modell aus China bei uns verkauft). Die neue Version des Model Y soll nun auf 640 km Reichweite nach NEDC-Wert in China kommen.

Man darf also davon ausgehen, dass sich die Reichweite beim Model Y verbessert, aber das am Ende eher um die 530 km nach WLTP-Standard sein werden. Da ist im Moment also keine „Super Long Range“-Version (wird so genannt) geplant.

Es benötigt einen globalen Standard

Das zeigt aber auch: Es wird Zeit für einen globalen Standard bei Elektroautos. In Europa gibt es den WLTP-Wert (wobei es auch Unternehmen gibt, die ihre Kunden mit dem NEFZ-Wert in die Irre führen wollen), in den USA gibt es noch die EPA-Reichweite und in China nutzt man dann eben den NEDC-Wert zur Berechnung.

Der WLTP-Wert ist der strengste, wobei der EPA-Wert oft auch eine ganz gute Angabe macht. Doch selbst diese Angaben haben wenig mit der Realität zu tun, wer schon ein Elektroauto gefahren ist, der wird mir da sicher zustimmen.

Der WLTP-Wert ist gar nicht so schlecht, nur die Regeln bei der Berechnung sind weiterhin zu locker. Die Autohersteller haben aber natürlich kein Interesse an einem besseren Wert, der dann noch weniger Reichweite mitbringt. Wie gesagt, Mercedes nutzt ja sogar noch den schlechteren NEFZ-Wert, damit man besser dasteht.

tl;dr Tesla hat kein Model Y mit größerem Akku und 640+ km Reichweite geplant, aber die Long Range-Version könnte sehr bald mehr als 507 km WLTP-Reichweite bieten. Ich würde auf ca. 530 km tippen, es ist also kein großer Unterschied.

