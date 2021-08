Das Tesla Model Y kommt in Europa an

Eigentlich wollte Tesla die Gigafactory in Deutschland abwarten und erst dann die ersten Einheiten des Model Y ausliefern. Doch die zieht sich hin und daher gab es vor wenigen Wochen doch die überraschende Wende beim Tesla Model Y.

Tesla Model Y startet bald in Europa

Tesla nimmt nun Bestellungen an und sprach davon, dass die ersten Einheiten im September kommen sollen. Das Model Y wird nun also aus China importiert und die ersten Schiffe mit Lieferungen sind jetzt bereits in Europa eingetroffen.

-->

Ein neuer Tesla-Manager hat auf LinkedIn bestätigt, dass das Model Y bereits in Europa eingetroffen ist, es gibt mutmaßliche Bilder von der Ankunft und erste Kunden können ihr Model Y anscheinend noch im August direkt bei Tesla abholen.

Es geht also los und in den kommenden Wochen werden uns dann auch die ersten Einheiten im Alltag begegnen – falls ihr schon ein Model Y gesehen habt, dann war das mit hoher Wahrscheinlichkeit noch ein US-Import für Testzwecke.

VW ID.1, Skoda Elroq und Seat Acandra: Erste Konzepte zur IAA? Die kompakten MEB-Modelle kommen und befinden sich nun in der Planung, wir haben letzte Woche bereits darüber berichtet. Es wird aber wohl noch eine Weile dauern, bis wir diese kaufen und auch auf deutschen Straßen sehen werden. VW, Skoda und…9. August 2021 JETZT LESEN →

-->