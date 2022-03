Plant Tesla eine weitere Version des Model Y?

Tesla bietet das Model Y derzeit in zwei Versionen an, beide kommen allerdings mit einem Dual-Motor daher. Eine Version mit Single-Motor wurde letztes Jahr kurz in den USA angeboten, dann aber gestrichen. Mit Blick auf das Model 3 könnte diese irgendwann wieder kommen, wenn es sich für Tesla lohnt (derzeit noch nicht).

Tesla Model Y: Noch eine AWD-Version?

Die Gewinnmarge bei den teureren Versionen ist größer und daher dürfte es eine Weile bei „Maximale Reichweite“ und „Performance“ bleiben. Es sei denn, Tesla baut das Angebot der Modelle mit Allradantrieb aus und das deutet sich jetzt laut Electrek an. In den USA wurde nämlich eine neue Version des Model Y entdeckt.

Bei der EPA (Environmental Protection Agency) hat man ein viertes Tesla Model Y entdeckt, welches eine Reichweite von 279 Meilen mitbringt. Das ist eine ganze Ecke weniger, als die Version mit maximaler Reichweite (330 Meilen) und auch ein ganzes Stück weniger, als die Performance-Version (303 Meilen). Doch warum?

Bei Electrek spekuliert man, ob es vielleicht schon das erste Modell mit den 4680-Zellen ist und dieser neue Akku eben etwas weniger Reichweite mitbringt. Mit Blick auf die deutschen Angaben könnte man mit ca. 450 km Reichweite statt 530 km Reichweite rechnen – falls diese neue Version des Tesla Model Y zu uns kommt.

Da Performance in der Regel das Maximum bei Tesla ist, kann dieser neue Wert eigentlich nur mit dem Akku zusammenhängen. Bei Electrek überlegt man auch, ob es womöglich eine neue Version des Model Y ist, die in Deutschland produziert wird. Hier geht es dann in ca. einer Woche offiziell mit den Auslieferungen los.

