Tesla: Produktion in Deutschland dürfte bald wieder laufen

Letzte Woche gab es einen Anschlag auf die Stromleitung in der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide, welches das Ziel von Extremisten war. Tesla ging davon aus, dass es bis Ende der Woche keinen Strom geben wird, dem ist aber nicht so.

Der Energiemast wurde schneller als erwartet repariert und das Tesla-Werk ist schon wieder am Netz. Die Produktion kann also wieder anlaufen, es sei aber im Moment noch unklar, wann das Werk wieder voll ausgelastet ist, so Tesla heute.

Tesla produziert das Model Y in Grünheide und beliefert damit den deutschen und europäischen Markt. Man spricht von einem Millionenschaden, bisher deutet sich aber noch keine Verzögerung bei der Lieferung an. Tesla produziert etwa 5.000 Einheiten pro Woche, wobei das ein alter Stand ist, es könnten mittlerweile mehr sein.

