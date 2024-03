Tesla: Produktion in Deutschland steht noch eine Weile still

Ein Brandanschlag hat diese Woche dafür gesorgt, dass das Tesla-Werk bei uns in Grünheide nicht weiter produzieren kann. Die „Vulkangruppe“ übte einen Anschlag auf die Stromversorgung aus und laut Tesla wird das ein hoher Schaden sein.

Tesla geht mittlerweile von mehreren Millionen aus, denn das Werk wird wohl noch bis Ende nächster Woche stillstehen. Eigentlich sollte es am Montag schon wieder losgehen, aber es dauert länger als erwartet, bis man wieder Strom bekommt.

In Grünheide wird das Tesla Model Y produziert, weitere Elektroautos lässt Tesla nicht in Europa fertigen. Mal schauen, ob sich das negativ auf die Lieferzeiten in den kommenden Tagen auswirkt, ich rechne allerdings mit keinem großen Effekt.

