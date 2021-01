Tesla soll mit Samsung an 5-nm-Chip arbeiten

Tesla soll sich für die kommende Chip-Generation für Samsung entschieden haben und arbeitet jetzt angeblich zusammen an einem ganz neuen Chip, der im 5-nm-Verfahren gefertigt wird. Der Chip wird die Basis für das autonome Fahren sein.

Aktuell nutzt Tesla für die „Hardware 3.0“ einen Chip, den man selbst entwickelt hat, der allerdings von Samsung in Austin produziert wird. Die aktuelle Hardware soll laut Elon Musk für das autonome Fahren ausreichen (was man derzeit testet), aber das heißt nicht, dass man sie in Zukunft nicht weiter optimieren möchte.

Samsung hat bereits vor zwei Jahren bekannt gegeben, dass man mit der Exynos-Sparte den Automarkt erobern möchte und Audi als Partner genannt. Dort steigt die Nachfrage, während der Markt für Smartphones rückläufig ist. Es ist aber noch unklar, wann wir den neuen Chip von Samsung in den ersten Teslas sehen werden.

