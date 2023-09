The Boys: Amazon zeigt Trailer für das Spin-off „Gen V“ Prime Video

Nach einem ersten und durchaus längeren Teaser, haben wir jetzt einen richtigen Trailer für „Gen V“, eine neue und exklusive Serie bei Amazon Prime Video. Es ist ein Spin-off von The Boys, da dürfte es dann aber erst 2024 mit Staffel 4 weitergehen.

Schauen wir mal, das bekommt definitiv eine Chance, falls es nicht zerrissen wird. The Boys ist eine der wenigen Serien bei Amazon Prime Video, die mir gefällt, da nehme ich vor der neuen Staffel auch gerne ein Spin-off mit, denn die Qualität stimmt.

Gen V eröffnet Zuschauer:innen einen weiteren Teil der Welt von The Boys und nimmt sie mit an die Godolkin University – dem angesehenen College an dem Student:innen zur nächsten Generation von Held:innen ausgebildet werden (vorzugsweise inklusive lukrativer Werbedeals). Neben exzessiven Partys und dem typischen College-Chaos stehen die Studierenden hier teils vor höchst explosiven Herausforderungen…wortwörtlich. Während die jungen Erwachsenen um Beliebtheit und gute Noten kämpfen, wird bald klar: Sobald Superkräfte im Spiel sind, geht es immer auch um mehr. Spätestens als eine Gruppe junger Superheld:innen herausfindet, dass etwas Unheimliches in der Schule vor sich geht, werden sie auf die Probe gestellt: Sind sie in dieser Geschichte die Guten oder die Bösen?