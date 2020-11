The Grand Tour presents: A Massive Hunt — neues Special startet am 18. Dezember

Amazon Prime Video hat heute das Startdatum des zweiten The Grand Tour Abenteuer-Specials bekannt gegeben.

Im Amazon Original The Grand Tour presents: A Massive Hunt startet das bekannte Moderatoren-Trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May am 18. Dezember 2020 in das nächste Abenteuer. Nach der Bootsreise entlang des Mekong-Deltas in The Grand Tour presents: Seamen begibt sich das Trio wieder auf vier Räder in das neueste Abenteuer auf den Inseln Réunion und Madagaskar.

-->

The Grand Tour presents: A Massive Hunt ist ab dem 18. Dezember als neues Special in Spielfilmlänge exklusiv für Prime-Mitglieder weltweit verfügbar. Im offiziellen Trailer erhaltet ihr bereits erste Einblicke in das nächste The Grand Tour Abenteuer-Special.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->