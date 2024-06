The Last of Us Part II für den PC ist fertig, aber wo bleibt das Spiel?

Glaubt man „billbil-kun“ von Dealabs, der für gewöhnlich sehr zuverlässig ist, dann sitzt Sony wohl schon seit November 2023 auf der finalen Version von The Last of Us Part II für den PC. Doch warum kam diese nicht mit der neuen PS5-Version?

Das ist vollkommen unklar, aber die Arbeiten an einem PC-Port haben schon 2021 begonnen und sind abgeschlossen. Es hat also eher taktische und nicht technische Gründe bei Sony. Wartet man womöglich die zweite Staffel der HBO-Serie ab?

Schwer zu sagen, aber ich denke nicht, denn diese kommt wohl erst 2025. Ich vermute, dass es ganz simpel ist. Die PS5-Version kam im Januar und die PS5 geht bei Sony weiterhin vor, da lässt man also einfach etwas Abstand zur PC-Version.

Und da The Last of Us Part III vermutlich noch ein paar Jahre dauert und die Serie erst 2025 weitergeht, hat man Zeit. So eine Ankündigung wäre auch perfekt für den ruhigen Sommer, in dem sonst nicht viel los ist. Ich denke, dass sie 2024 kommt.

Diese Meldung zeigt in meinen Augen aber gut, dass der PC für Sony mittlerweile wichtig, aber nicht wichtiger als die PlayStation ist. Sonst hätte man diese Version parallel mit der PS5-Version zum Start ins neue Jahr auf dem PC veröffentlicht.

