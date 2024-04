The Last of Us und Horizon: Teil 3 der Spiele wird noch dauern

Sony hat bereits bestätigt, dass wir vor April 2025 keine Nachfolger von bekannten und beliebten Spielen für die PlayStation sehen werden. Doch zwei Reihen werden weitergehen und vermutlich mit einem dritten Teil ihren großen Abschluss finden.

Die Rede ist einmal von Horizon, da wurde bereits verraten, dass die Reise von Aloy weitergeht. Laut „Silknigth“ wird es aber „etwas länger dauern, bis es enthüllt wird“. Wann? Unklar. Vielleicht muss die Rolle von Lance Reddick überarbeitet werden.

Naughty Dog plant eine neue Marke

Wir wissen auch, dass Naughty Dog ein weiteres Kapitel für The Last of Us plant, aber das ist nicht das „aktive Projekt“, an dem das Studio arbeitet. Das wird eine ganz neue Marke sein und Sony könnte das PS5-Spiel in diesem Jahr präsentieren.

Ich bin gespannt, denn Naughty Dog ist eines der besten Studios für mich und nach einem Jahrzehnt mit Uncharted und The Last of Us, wäre es durchaus mal wieder Zeit für eine neue Marke. Mal schauen, ob wir diese auf dem Event im Mai sehen.

