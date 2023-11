The Last of Us: Staffel 2 hat jetzt einen groben Plan

The Last of Us ist nicht nur als Spiel sehr erfolgreich und lukrativ für Sony und die PlayStation-Sparte, die Marke funktionierte auch wunderbar als Serie bei HBO. Und da wundert es nicht, dass man weitere Staffeln geplant hat – vier sollen es werden.

The Last of Us: Staffel 2 vielleicht erst 2025

Doch wann kommt Staffel 2 von The Last of Us? Da hat HBO jetzt verraten, dass die Dreharbeiten erst Anfang 2024 starten sollen. Die zweite Staffel kommt also wie erwartet eine Ecke später und wird vielleicht erst 2025 bei HBO zu sehen sein.

Staffel 1 von The Last of Us handelte Part 1 des Spiels ab, Staffel 2 wird aber nicht komplett Part 2 abhandeln, das teilt man auf. Wieso aber 4 Staffeln? Vermutlich ist Part 3 von The Last of Us in Planung und HBO kennt diesen Plan sicher schon.

Die Entwickler haben eigentlich ein großes Jahr für 2023 versprochen, konnte das Versprechen aber nicht halten, es war genau genommen ein schlechtes Jahr für The Last of Us. Es sieht aber so aus, als ob das ab 2024/2025 wieder besser wird.

