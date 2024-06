Nintendo Direct im Juni: Datum für die vermutlich letzte Switch-Ausgabe

Die Nintendo Switch nähert sich ihrem Ende und Nintendo hat bereits bestätigt, dass man vor April 2025 eine neue Konsole zeigen wird. Der Nachfolger der Switch steht an, doch diese bekommt vorher noch ein letztes und großes Event spendiert.

Nintendo Direct im Juni bereits bestätigt

Nintendo hat auch verraten, dass wir im Juni eine Nintendo Direct sehen, die sich noch nicht um die neue Konsole, sondern nur um die Switch dreht. Da gibt es jetzt immer mehr Gerüchte, die über den 11. Juni als Datum für die Direct sprechen.

Das wäre nicht abwegig, denn Nintendo nutzte (abgesehen von 2023) bisher immer einen Dienstag in den letzten Jahren. In und kurz nach der Pandemie (2020 gab es keine Ausgabe) war es zwar etwas anders, aber früher war es oft der erste oder zweite Dienstag im Monat und Nintendo zeigte die Nintendo Direct rund um die E3.

Eine Nintendo Direct wird übrigens oft am Vortag angekündigt, gut möglich, dass Nintendo die Gaming-Events am Wochenende abwartet und die Direct dann erst am Montag bestätigt. Ich bin auf das große Finale der Nintendo Switch gespannt.

Ein letzter Wunsch von meiner Seite

Wobei ich sagen muss, dass ich zufrieden mit der Konsole bin, Nintendo hat hier auf voller Linie abgeliefert und darf sich die Highlights dann gerne für die Switch 2 aufheben. Ich habe nur noch einen Wunsch und das Beitragsbild ist bereits der Hinweis dafür. Eigentlich will ich nur noch Wind Waker, dann wäre ich glücklich.

