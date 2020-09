Threema legt App-Quellcode vollständig offen

Beim Messenger Threema hat man aktuell nicht nur den Einstieg der Beteiligungsgesellschaft Afinum Management AG aus Zürich verkündet, sondern auch den Schritt Richtung Open Source.

In den nächsten Monaten will Threema demnach den App-Quellcode vollständig offenlegen und reproduzierbare Builds ermöglichen. Diese Transparenz soll es jedermann ermöglichen, die Sicherheit und Funktionsweise von Threema selbständig zu überprüfen. Auch soll so verifiziert werden können, dass der veröffentlichte Quellcode mit der installierten App übereinstimmt.

Zudem soll Threema dank einer plattformübergreifenden Multi-Device-Lösung künftig auf mehreren Geräten parallel nutzbar sein, auch am PC und unabhängig vom Smartphone, ohne personenbezogene Daten auf einem Server zu hinterlassen.

