Tineco Floor One Stretch S6: Wischsauger mit 180°-Flachdesign

Tineco, ein Hersteller von Geräten für die Bodenpflege und das „Smart Home“, stellt mit dem FLOOR ONE Stretch S6 ein neues Reinigungsgerät vor.

Das Gerät ist mit der HyperStretch-Technologie ausgestattet, die den Benutzern flexible und erweiterte Reinigungsmöglichkeiten bietet. Durch das 180°-Flachdesign und die Mini-Hilfsräder lässt sich die FLOOR ONE Stretch S6 unter Möbeln und in schwer zugänglichen Ecken manövrieren. Das ist bisher mit vielen Modellen dieser Bauart nicht möglich.

Der Frischwassertank über dem Bürstenkopf reduziert das Gewicht und die 45°-Schwenkkonstruktion ermöglicht eine flexible Bewegung in beide Richtungen, so Tineco.

Das 3-Kammer-Schmutztrennsystem sorgt für eine Trennung von Feststoffen, Flüssigkeiten und Luft, wodurch der Motor geschützt und die Reinigungsleistung aufrechterhalten werden soll. Das FlashDry-Selbstreinigungssystem reinigt und trocknet die Bürstenwalze und den Saugkopf in wenigen Minuten mit einem 70 °C warmen Luftstrom.

Die MHCBS-Technologie von Tineco stellt sicher, dass nur sauberes Wasser für die Reinigung verwendet wird. Der iLoop Smart Sensor passt die Saugleistung und den Wasserdurchfluss automatisch an den Verschmutzungsgrad an. Der FLOOR ONE Stretch S6 bietet verschiedene Reinigungsmodi und eine Akkulaufzeit von ca. 40 Minuten.

Der Tineco Floor One Stretch S6 ist ab sofort für 599 Euro bei Amazon erhältlich.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->