The Last of Us 2: Xbox-Team war im Test sehr begeistert

The Last of Us 2 kam nicht bei allen Spielern gut an, allerdings konnte es letztes Jahr diverse Preise einheimsen und war für viele das Spiel des Jahres. Auch das Xbox-Team bei Microsoft konnte es durchspielen und war davon sehr angetan.

Ein internes Dokument, vermutlich für die Management-Ebene gedacht, zeigt, dass man bei Microsoft wirklich begeistert von diesem Spiel war. Vor allem optisch sei The Last of Us 2 etwas, woran man sich für die „Next-Gen“ orientieren möchte.

-->

Kritik gibt es auch, denn ein guter Shooter ist The Last of Us weiterhin nicht. Das stimmt, war für mich aber okay, da ich sowieso eher der Stealth-Spieler bin. Doch bei der Atmosphäre und Detailverliebtheit sei es ein einzigartiges Spiel.

The Last of Us: Sowas fehlt der Xbox

Sony hat nicht nur The Last of Us, sondern auch Spiele wie God of War oder Horizon Zero Dawn als Exklusivtitel für die PlayStation. Das war auch sicher einer der Gründe, warum die PS4 so viel besser als die Xbox One ankam. Ich hoffe, dass Microsoft sowas genau analysiert und mit der neuen Generation mitziehen wird.

Funfact: Das interne Dokument ist Teil des Rechtsstreits zwischen Apple und Epic, der immer mehr Details ans Licht bringt. Microsoft hat die meisten Inhalte der Dokumente aber schwärzen lassen, Dinge wie Verkaufszahlen und Co. werden wir also vielleicht nicht bekommen. Doch die Dokumente werden noch analysiert.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Mein Fazit nach 6 Monaten Die Sony PlayStation 5 und Xbox Series X begleiten mich nun schon seit fast einem halben Jahr. Es wird daher mal Zeit für ein kleines Langzeit-Fazit. Ende 2020 trafen bei mir die beiden Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft ein und…17. April 2021 JETZT LESEN →

-->