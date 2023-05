Tomorrow startet erstes Kreditprodukt

Die Banking-Plattform der Tomorrow GmbH startet ab sofort ihr erstes Kreditprodukt.

Der digitale Banking-Anbieter erweitert in Zusammenarbeit mit Solaris sein Angebot erstmals um einen Dispositionskredit. Damit haben die Tomorrow-Kunden ab sofort die Möglichkeit, etwas flexibler mit dem eigenen Girokonto zu haushalten.

Der Dispokredit kann direkt in der Banking-App von Tomorrow beantragt und verwaltet werden. Um einen Dispo zu beantragen, wähle die drei Punkte rechts unter deinem Kontostand aus. Dort kannst du unter „Dispokredit“ einen Antrag stellen. Nützlich: Sobald sie ins Minus rutschen, erhalten die Kunden eine Push-Benachrichtigung über die App.

Für den Dispokredit fallen Zinsen in Höhe von 10,99 % p.a. an, die genaue Höhe können die Kunden jederzeit im Zinsrechner in der App einsehen. Die Zinsen für die Inanspruchnahme des Dispokredits werden alle drei Monate per Lastschrift eingezogen. Nein, die Aktivierung und Nutzung des Dispokredites für das gemeinsame Konto ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Zu den Tomorrow Kontomodellen →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->