TomTom GO Navigation: Neue Preise für neue Android-Kunden

TomTom hat heute bekannt gegeben, dass man die Preise für Neukunden auf der Android-Plattform vereinheitlicht.

Im Laufe des heutigen Montags, den 7. Februar 2022, passt TomTom die Preise für die Abos seiner Navigations-App TomTom GO Navigation für Android OS an die Preise der iOS-Version an und vereinheitlicht damit die Bezahlstruktur seines App-Angebots für Neukunden.

-->

Die Preise betragen nun unabhängig vom Betriebssystem:

1 Monat: 3,99 €,

6 Monate: 13,99 €

12 Monate: 19,99 €

Diese neue Preisgestaltung gilt nur für neue Abonnenten. Das bedeutet, dass sich die Preisänderung nicht auf bestehende Abonnements auswirkt. Wird ein Abo nicht termingerecht gekündigt, verlängern es sich automatisch zu dem Preis, zu dem es ursprünglich abgeschlossen wurde.

Neben der kostenpflichtigen Premium-App TomTom GO Navigation bietet TomTom außerdem mit TomTom AmiGO eine kostenfreie Community-Navigations-App für Fahrer an, die das Auto seltener nutzen bzw. mit einem reduzierten Funktionsumfang auskommen.

TomTom GO Navigation Preis: Kostenlos+

Gebrauchtwagen: Preise steigen, Angebot sinkt Die Preise für Gebrauchtwagen sind im vergangenen Jahr unaufhörlich angestiegen. Auch im neuen Jahr setzt sich dieser Trend fort. Erstmals kosteten Gebrauchte im Schnitt mehr als 30.000 Euro. Das zeigt die monatliche Datenauswertung von mobile.de. Im Januar 2022 lag der…7. Februar 2022 JETZT LESEN →

-->