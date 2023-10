Toyota zeigt mal wieder ein neues Elektroauto als Konzept

Was macht man, wenn man Marktführer ist und so langsam den Anschluss an die Zukunft der Mobilität verliert? Man zeigt Konzepte. Das kann Toyota gut, daher gibt es da in den kommenden Tagen zur Japan Mobility Show 2023 ein paar Konzepte.

Eines ist der Land Cruiser Se, der zeigen soll, wie sich Toyota die Zukunft dieser SUV-Sparte vorstellt. Technische Details gibt es keine, aber Toyota spricht hier von einem sehr ruhigen Fahrerlebnis, da es eben keinen lauten Verbrenner mehr gibt.

Dazu kommt ein Monocoque-Body, mehr verrät Toyota aber nicht. Das Design hebt sich aber doch sehr stark von den letzten Modellen der Land Cruiser ab, das ist also womöglich auch eine erste Preview der neuen Designsprache für die Zukunft.

Toyota hat übrigens noch zwei Konzepte für diese Woche geplant, darunter einen weiteren SUV mit einem ähnlichen Design. Diese Version erinnert mich etwas an den BMW iX, vor allem das Heck sieht dem Elektro-SUV aus München recht ähnlich.

