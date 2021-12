TSMC könnte Chip-Fabrik in Deutschland planen

Die Nachfrage nach Chips wächst und wächst und TSMC will da als weltweit größer Produzent reagieren. Allerdings will man sich auch breiter aufstellen und plant neue Standorte für die Produktion, wie in den USA oder Japan. Auch Europa ist dabei.

TSMC hat Deutschland im Visier

Am Wochenende hat man der Presse verraten, dass derzeit über eine Chip-Fabrik in Deutschland diskutiert wird. Es sei noch nicht beschlossen, aber das wäre für TSMC ein potenzieller Standort, um die Chip-Produktion in Europa aufzubauen.

Derzeit laufen die Gespräche mit der deutschen Regierung, so TSMC. Doch nicht nur staatliche Subventionen werden eine Rolle bei der Entscheidung spielen, man benötigt für so ein Projekt natürlich auch das entsprechende Wissen und Talent.

Eine Chip-Fabrik von TSMC wäre nicht schlecht für den wirtschaftlichen Standort in Deutschland und eine große Investition. In die Fabrik in Arizona investiert TSMC über 12 Milliarden Dollar und in Japan sind es immerhin auch 7 Milliarden Dollar.

