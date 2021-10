Über 9 Milliarden Dollar Bewertung: N26 sammelt frisches Geld ein

Die Bank N26 hat frisches Geld eingesammelt und kommt damit auf eine beachtliche Bewertung von über 9 Milliarden Dollar.

Heute ist ein wichtiger Tag für das deutsche „Banking-Fintech“ N26, denn mit dem Abschluss der Finanzierungsrunde der Serie E hat man einen weiteren Meilenstein erreicht. Mit einer Finanzierung von mehr als 900 Millionen Dollar in dieser Runde wird N26 nun mit mehr als 9 Milliarden Dollar bewertet.

Diesmal hat man auch drei neue Investoren, die sich N26 anschließen. Die Runde wurde von den New Yorker Tech-Investoren Third Point Ventures und Coatue Management angeführt, denen sich die Dragoneer Investment Group sowie die bestehenden Investoren von N26 angeschlossen haben.

N26 sagt zur aktuellen Finanzierungsrunde u.a.:

Wenn wir in die Zukunft blicken, wissen wir, dass sich Ihre Erwartungen an uns weiterentwickeln. Wir werden niemals den Innovationsgeist verlieren, der N26 zu dem macht, was wir sind. Aber wir wissen auch, dass wir kein Startup mehr sind. Diese Finanzierungsrunde ist nicht nur ein Signal unserer Investoren, dass sie glauben, dass dem digitalen Banking die Zukunft gehört.

Sie ist auch ein Zeichen dafür, dass wir jetzt ein führendes Unternehmen sind, das definieren wird, wie unsere Branche in den kommenden Jahren aussehen wird, mit einem neuen Maß an Verantwortung, noch besser zu werden und noch mehr zu tun, um den Kunden das bestmögliche und sicherste digitale Bankerlebnis zu bieten.