UGREEN bringt neue LiFePo4 PowerRoam-Serie auf den deutschen Markt

Das Unternehmen UGREEN erweitert sein Portfolio um eine neue Reihe von Power Stations namens PowerRoam, die auch für deutsche Verbraucher erhältlich sein werden.

Die Geräte sind mit LiFePO4-Akkus ausgestattet. Die LiFePO4-Batterien sind sicherer, leichter und leistungsfähiger als Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien. Außerdem sind sie langlebiger und können (theoretisch) mehr als zehn Jahre halten, bevor sie ausgetauscht werden müssen.

Die größere 1024-Wh-Station kann Geräte unterwegs oder zu Hause (auch) mit Solarenergie aufladen und ist mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, darunter ein LCD-Screen, USB-C-Anschlüsse mit PD-Unterstützung (100 Watt) oder 2-mal AC-Out mit je 1200 Watt. Alle Eckdaten gibt es beim Hersteller.

Die Geräte werden am 22. April in Berlin auf dem Mercedes-Platz mit Live-Musik, Catering und kostenlosen Getränken vorgestellt. Die Ugreen PowerRoam 1200 hat einen empfohlenen Verkaufspreis von 1199,99 €. Ugreen bietet allerdings noch den ganzen April über einen Sonderpreis von 999,99 € an.

