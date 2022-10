Unerlässliche Favoriten: Viele neue Angebote im Playstation Store

Sony hat wieder neue Angebote im PlayStation Store online gestellt und ihr könnt bei ausgewählten Spielen ein paar Euro sparen. Schaut dazu einfach auf der Seite des PlayStation Stores vorbei, diese Aktion nennt sich „Unerlässliche Favoriten“.

Für Sony sind das unter anderem Red Dead Redemption 2, was auch meine erste Empfehlung wäre, dann gibt es noch Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition, F1 22, WWE 2K22, GTA 5 in der Premium Edition, Spider-Man, Stray, Mafia, Far Cry 6, God of War in der Deluxe Edition, Tiny Tinas Wonderland, Control und Deathloop.

Das ist wie immer nur eine kleine Auswahl an reduzierten Spielen, die Auswahl im Store ist deutlich größer. Und nicht jeder reduzierte Preis ist der aktuelle Bestpreis.

Denkt also wie immer an einen Preisvergleich vor dem Kauf eines Spiels, es sind einige Blockbuster dabei, die als physische Version noch günstiger zu haben sind.

