Utopia: Amazon zeigt den Trailer

Bereits im Jahr 2018 hatte Amazon die Serie Utopia in Auftrag gegeben. Mittlerweile ist sie fertig und kurz vor dem Start. Jetzt gibt es den Trailer zu sehen.

Der Verschwörungsthriller Utopia von der Bestsellerautorin und preisgekrönten Drehbuchautorin Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects) kommt ab Oktober 2020 zu Amazon Prime Video. Alle acht Episoden von Utopia sind ab Oktober in der englischen Originalversion und der deutschen Synchronfassung exklusiv bei Prime Video in Deutschland und Österreich verfügbar.

Erste Einblicke in das Abenteuer der Comic-Fans erhalten interessierte User im offiziellen Trailer zu Utopia, den Amazon in dieser Woche veröffentlicht hat.

Darum geht es in Utopia

Die Amazon Original Serie Utopia ist ein achtteiliger Verschwörungsthriller, in dem es darum geht, die Welt zu retten, während man gleichzeitig versucht, seinen Platz in ihr zu finden. Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von Comic-Fans, die sich online treffen und die Passion für einen scheinbar fiktiven Comic namens „Utopia“ teilen. Gemeinsam decken Becky (Ashleigh LaThrop), Ian (Dan Byrd), Samantha (Jessica Rothe), Wilson Wilson (Desmin Borges) und Grant (Javon „Wanna“ Walton) geheime Hinweise auf, die in den Seiten von „Utopia“ verborgen sind und Bedrohungen für die Menschheit vorhersagen. Ihnen ist klar, dass dies nicht nur eine Verschwörung ist, sondern dass es sich dabei um sehr reale Gefahren handelt, die gerade jetzt in ihrer Welt zum Leben erwachen. Das gefährliche Abenteuer bringt die Gruppe von Angesicht zu Angesicht mit der berühmten Hauptfigur des Comics – Jessica Hyde (Sasha Lane). Sie begleitet die Gruppe auf ihrer Mission, die Welt zu retten. Doch sie hütet dabei ihre eigenen Geheimnisse…

Zum Cast gehören außerdem John Cusack als Dr. Kevin Christie, Rainn Wilson als Dr. Michael Stearns, Farrah Mackenzie als Alice, Christopher Denham als Arby und Cory Michael Smith als Thomas Christie.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

